Lascia 700mila Euro alla badante I parenti fanno causa la decisione dei giudici

(Di lunedì 26 agosto 2024) Una decennale diatriba legata a un’eredità si è conclusa dopo 10 anni di battaglie in tribunale. Un’anziana signora di Lucca, prima di morire, aveva deciso dire tutto il suo patrimonio in buoni postali, del valore di circa 700.000che l’aveva accudita negli ultimi anni della sua vita. “Lascio tutto quello che homia, questa è la mia volontà perché è stata la bimba che mi ha guardato in questi anni“, le ultime volontà espresse ddonna nel suo testamento. Una scelta inaspettata che aveva scatenato l’ira dei. La 78enne, che non aveva né marito né figli, aveva preso la suapoco prima del decesso, avvenuto nel 2014. Bisognosa di assistenza per le precarie condizioni di salute, nel 2009 la donna aveva assunto una collaboratrice domestica lucchese,quale ha deciso poi dire i suoi beni.