Giorgia Meloni non avrebbe ancora comunicato il nome del commissario europeo

(Di lunedì 26 agosto 2024) Le tensioni tra Ursula von der Leyen enon sarebberofinite. Dopo il voto contrario di Fratelli d’Italia al secondo mandato della presidente della Commissione europea, Repubblica racconta che a Bruxelles cresce l’irritazione per i tempi troppo lunghi con cui Palazzo Chigi ha deciso di gestire la nomina del nuovoUe. Il termine per le designazioni scade a fine mese. Ma la casella vuota di Roma pesa, anche perché dei 27 Paesi solo in cinque non hanno fornitol’indicazione. Due di questi, il Belgio e la Bulgaria sono giustificati dal fatto di non avereun governo in carica. Poi manca il Portogallo, già soddisfatto dalla presidenza del consigliodi Antonio Costa e quindi consapevole che riceverà probabilmente un portafoglio minore, e la Danimarca. Ma dei Paesi «di peso» è assente solo l’Italia.