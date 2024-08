Violenti temporali su Milano e Lombardia | allerta meteo gialla da mezzanotte Lunedì forti rovesci

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024)– Maltempo in arrivo sue la. Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione ha diramato un'(ordinaria) perdallaper tutto il giorno di domani,26 agosto. Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Le previsioniNella seconda parte della giornata di oggi, domenica 25 agosto, sono attese precipitazioni sparse a carattere dio e temporale a ridosso dei rilievi a partire dai settori occidentali, con possibile interessamento della fascia adiacente di pianura dalla serata. Il maltempo continuerà per tutta la giornata di domani,26 agosto, con fenomeni tendenti ad interessare maggiormente la fascia prealpina ed i settori di pianura.