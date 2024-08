Sarah Jessica Parker il brand di scarpe chiude dopo 10 anni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 25 agosto 2024)ha deciso che saluterà il suo omonimodi calzature, inaugurato circa diecifa: l’autunno sarà la sua ultima stagione in quel di New York. Carrie Bradshaw sarà sempre legata alle sue, esattamente come la sua interpreteche, però, dirà addio al suo omonimodi calzature. Un’esperienza imprenditoriale e glam avviatasi circa diecifa e giunta alla conclusione. Secondo quanto riferito da WWD, l’attrice di Sex and the City tornata alla ribalta con And Just Like That avrebbe annunciato la chiusura di SJP, la cui sigla rappresenta le iniziali del suo nome.. Crediti: Ansa – VelvetMagUna decisione importante, quella di, che metterà un punto ad un’attività estremamente glam che ha ravvivato il mercato delle calzature negli ultimi dieci