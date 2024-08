Prendiamo le distanze da Pirani Forza Italia pronta a lasciare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) La situazione politica accesa e di fermento, a Osimo, non si placa. Dopo il Consiglio comunale annullato, l’altra sera, per la mancanza del numero legale arriva il commento di. Monica Santoni in una nota dice: "In qualità di commissario diOsimo trovo opportuno e doveroso comunicare la nostra posizione.ha sostenuto il candidato sindaco Sandro Antonelli, lealmente e senza riserve. Tutti ricorderanno i numerosi interventi in suo sostegno da parte di importanti membri del nostro partito, che si sono esposti per lui in prima persona, nel territorio: il sindaco Tombolini, il senatore Battistoni, la senatrice Craxi, l’onorevole Gasparri e il vice presidente del Consiglio e ministro degli esteri Tajani. Al ballottaggio, trovato un accordo con, ne ha sostenuto la candidatura.