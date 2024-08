La Medina – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 25 agosto 2024) LaVia Tolentino, 1 – 20155Tel. 388/7940829 Sito Internet: Tipologia: sala da tè marocchina Prezzi: piccolo 5,50/7€, medio 9,50/11€, grande 15,50/17€, dolcetti 1,40/3,50€ l’uno Chiusura: Lunedì OFFERTA Questo originale locale propone il rito del tè alla marocchina, ovvero con un procedimento particolare che è completamente diverso dall’infusione orientale. Il tè, in questo caso solo quello verde aromatizzato in vari modi, subisce una sorta di “cottura” tramite la decozione, poi lo si versa dall’alto verso il basso più volte per ossigenarlo e, infine, lo si serve, dopo averlo assaggiato, nel bicchiere di vetro del cliente.