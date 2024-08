Fermi tutti! I Maneskin si prendono una pausa | arrivano i progetti solisti per Damiano David e Victoria De Angelis in attesa del ritorno al Festival di Sanremo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) “Mi piacerebbe che un giornonoi ci dedicassimo a un progetto solista magari per un anno, prima di tornare insieme con nuove idee e nuovi stimoli”, aveva dichiarato– frontman dei– nel podcast The Allison Hagendorf Show. E così sarà.! Nessuno parla di scioglimento. Almeno sulla carta. Spenti i riflettori dell’ultima tappa del tour alRock En Seine di Parigi, la band ha deciso di fiatare un po’ singolarmente. Ed è per questo che è arrivato l’annuncio daDe, la fondatrice della band, che arriverà il 30 agosto il nuovo singolo con Anitta dal titolo che ben poco spazio lascia all’immaginazione: “Get Up B*tch h – Shake ya Ass“. Una collaborazione internazionale importante con la cantante, attrice e ballerina brasiliana.