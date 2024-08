Trump torna a infiammare i toni | Con lei sarà guerra mondiale I clandestini? Li deportiamo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) di Marta Ottaviani La diplomazia, si sa, non è il suo forte. Così, quando a luglio, dopo l’attentato che lo ha visto protagonista, aveva iniziato a usarepiù moderati, in molti erano pronti a scommettere che sarebbe durata poco. Il candidato repubblicano, Donald, non solo non ha smentito le attese, ma con le sue uscite contro la candidata democratica, Kamala Harris, sta battendo ogni record, tanto che adesso anche alcuni membri del suo staff iniziano a essere preoccupati per il fatto che gli attacchi a ruota libera, ormai a cadenza quasi quotidiana, possano rivelarsi addirittura un vantaggio per l’attuale vicepresidente degli Stati Uniti. Del resto, come ha dettostesso qualche giorno fa durante una conferenza stampa nel suo resort a Bedminster, lui "ha diritto agli attacchi personali". E allora giù di carichi da novanta.