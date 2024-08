Pittori diversamente abili e fumetti I ragazzi dello Zanandrea al lavoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) CENTO Settembre si apre con una nuova edizione di "Artisti", un evento che la Fondazionerinnova con entusiasmo per mettere in luce il talento e la creatività deidel Centro. L’appuntamento è fissato per lunedì 2 settembre alle 21, sul prestigioso palco del Settembre Centese, dove avrà luogo un evento benefico davvero speciale: le tele disegnate e colorate dai giovani artisti saranno messe all’asta per sostenere una buona causa. Quest’anno, le opere avranno un tema davvero appassionante: iche hanno segnato la storia, sia in Italia che nel panorama internazionale.