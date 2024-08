Letizia Petris e la frecciatina a Beatrice Luzzi | non si placa la tensione dopo il Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 24 agosto 2024)non risparmia una: cosa è accaduto nelle scorse ore Che i rapporti tranon fossero proprio idillici lo ricordavamo bene dall’esperienza aldelle due ex gieffine. La fotografa e l’attrice romana sono tornate l’una contro l’altra nelle ultime ore, quando la fidanzata di Paolo Masella. Tutto è natoche un video con protagonistaè divenuto virale sui social. In sostanza, la seconda classificata delè stata vittima di uno scherzo del figlio Valentino: con la complicità delElia, ha fatto credere all’ex gieffina di essersi fatto due tatuaggi. “Mi dite che è successo?”, ha tuonato l’ex Eva Bonelli di Vivere, ripresa di nascosto dai figli. “Guarda, però promettimi che non ti arrabbi, promettimelo!”, è stata la risposta di uno dei due figli.