Il concerto gratis in piazza Duomo a Prato | Darin Ricchi e Poveri Elettra Lamborghini Pelù e tanti altri

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto 2024 – L’ospite internazionale,. E poi, Shade, BNKR44, Piero, Ermal Meta, Aka7even,, Il Tre, Santi Francesi, Leo Gassmann, Maninni, Sarah e Alex Wyse. Un parterre da Festivalbar, per i nostalgici. A presentarlo indel, giovedì 29 agosto, è la tappa toscana di Yoga Radio Bruno Estate. I protagonisti dell’estate in musica, tutti insieme per un evento a ingresso libero, nell’ambito della rassegna Settembreè Spettacolo organizzata da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune. Cantautore da 60 milioni di stream, Alex Wyse porterà con sé il nuovo brano “Gocce di Limone”. E poi,, pronta a far ballare lasulle note dell’ultimo singolo “Dire Fare Baciare” insieme a Shade.