I tifosi italiani stanno punendo Dazn

(Di sabato 24 agosto 2024) In molti avevano annunciato che non avrebbero più rinnovato l’abbonamento ae i dati della prima giornata di Serie A lo hanno confermato. La piattaforma OTT che detiene, per l’Italia, i diritti di trasmissione audiovisiva in esclusiva del 70% delle partite del massimo campionato di calcio (e l’altro 30% è in co-esclusiva con Sky) prosegue nella sua emorragia negli ascolti. Il match più visto del ritorno in campo dopo la pausa estiva è stato Juventus-Como con poco meno di un milione di utenti collegati. Ma il risultato totale è stato pessimo: le dieci partite del primo weekend di campionato, secondo i dati Auditel, sono state viste solamente da 3,3 milioni di utenti. Se sommiamo questo a coloro i quali hanno deciso di optare per il canale “Zona Gol”, il totale aggregato è inferiore ai 4 milioni di utenti. Cifre che portano inevitabilmente a parlare diin crisi.