Fiorentina Nico Gonzalez va alla Juventus | accordo tra le parti raggiunto

(Di sabato 24 agosto 2024) Firenze, 24 agosto 2024 –lascia laper la. Ora si attende solo l’ufficialità. Quella che è stata una delle telenovele della sessione estiva di calciomercato adesso va a chiudersi. Con l’ormai fatto tra i viola e i bianconeri. L'esterno d'attacco argentino sarà un nuovo giocatore bianconero per una cifra intorno ai 38 milioni di euro, tra quota fissa e bonus. Intesa verbale dunque tra bianconeri e viola: la trattativa è dunque chiusa. Si attendono solo le firme e quindi l’annuncio. Per il giocatore, un contratto di 5 anni a 3,6 milioni di euro a stagione. Già nella giornata di domenica o al massimo lunedì dovrebbero svolgersi le visite mediche. Persono state tre le stagioni in maglia viola, con un totale di 86 presenze e 25 gol. Era arrivato nel giugno 2021corte del presidente Commisso.