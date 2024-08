Consiglio saltato l’ira del sindaco | | Così bloccano il cambiamento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Barcolla, senza i numeri per la maggioranza, il governo osimano. L’altra sera ilè stato sciolto per mancanza del numero legale: assenti per la maggioranza Dino Latini, Marco Monteburini, Emanuele Carpera, Filippo Zagaglia (oltre ai due consiglieri in surroga) e in minoranza Glorio, Paola Andreoni, Simone Pugnaloni, Mauro Pellegrini, Eliana Flamini, Simonetta Tirroni, Maria Francesca Verdolini, Caterina Donia e Tommaso Spilli. L’assessore Michela Staffolani (FdI) commenta: "Siamo dispiaciuti per l’atteggiamento che una parte della maggioranza sta tenendo. Fratelli D’Italia continuerà a lavorare con serietà e affidabilità, come fatto fin’ora, per portare avanti gli impegni presi con i tanti cittadini che hanno deciso di accordarci la loro fiducia".