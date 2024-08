Ciclismo Giro di Germania 2024 | Jonathan Milan vince la terza tappa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024)ha vinto ladeldi, la Schwabisch Gmund – Villingen-Schwenningen di 211,1 chilometri. Volatante per il friulano della Lidl-Trek, che allo sprint ha battuto il tedesco Max Kanter (Astana Qazaqstan) e il belga Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgroe). Per, reduce anche dalla medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre delle Olimpiadi di Parigi, si tratta del terzo successo in questa edizione deldidopo la vittoria del cronoprologo iniziale e della prima. Bottino pieno per il team Lidl-Trek, dal momento che il compagno di squadra diMads Pedersen rimane al comando della classifica generale dopo aver vinto ieri la seconda. Domani ildisi conclude con la quarta e ultima frazione, lunga 182,7 chilometri da Annweiler am Trifels a Saarbrucken.