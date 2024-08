La lezione dei dem americani che i dem italiani devono seguire per diventare adulti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 23 agosto 2024) Nelle sue cronache da Chicago, il direttore de Linkiesta Christian Rocca ha scritto queste parole: «Il partito democratico è una grande tenda con tanti talenti, ciascuno dei quali capace di attrarre elettori diversi, quelli che amano Obama, i nostalgici di Biden e di Clinton, i socialisti di Sanders, i nuovi socialdemocratici di Ocasio-Cortez, i liberal, i conservatori, i repubblicani delusi dalla trasformazione del loro partito in un culto». Scrisse anni fa Vittorio Zucconi che il partito democratico americano «non sarebbe il partito più longevo se avesse aderito a una linea. Se non si fosse fatto la “grande tenda” sotto la quale ogni viandante può fermarsi e rifocillarsi, senza presentare tessere o sottoporsi a test di purezza. Se non fosse stato capace di non essere niente, e ditutto».