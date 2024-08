Juventus preso Kalulu dal Milan

Leggi tutta la notizia su seriea24

Dopo le visite mediche svolte, è arrivata l'ufficialità del passaggio didalalla. A darne il comunicato è stato il club bianconero, attraverso i propri canali istituzionali. "Pierreè un nuovo difensore dellae arriva in prestito dalfino al 30 giugno 2025. Rinforzo per la retroguardia a disposizione di mister Thiago Motta, il difensore nato a Lione il 5 giugno 2000 è cresciuto nel settore giovanile dell'Olympique Lione dal 2010 fino al 2018, approdando poi nella squadra B del club della sua città d'origine alla soglia della maggiore età".