IL MATTINO – Caso Lukaku il Napoli offre pagamento dilazionato in tre rate La reazione del Chelsea

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ilpropone una formula diper, ma ilinsiste per una cessione definitiva. NOTIZIE MERCATO. L’attaccante belga Romeluresta al centro dell’attenzione delcome primo obiettivo per rafforzare l’attacco. Tuttavia, la trattativa tra il club azzurro e ilnon è ancora conclusa. Secondo l’edizione odierna de Il, il nodo cruciale riguarda le modalità die la formula dell’affare. Ilha proposto unin tre: 7 milioni subito per il prestito oneroso, seguiti da un riscatto obbligatorio di 12 milioni da versare nel 2025 e ulteriori 12 milioni nel 2026. La valutazione totale dell’operazione si aggira quindi intorno ai 31 milioni di euro. Ecco quanto si legge: “Il punto adesso non è la valutazione ma le modalità di. Nonché la formula.