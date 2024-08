Festa di matrimonio al McDonald’s di Avellino i neo sposi | Lo abbiamo fatto perché siamo poveri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Fila in cassa, hamburger e patatine. Una giovane coppia di Montoro, in provincia di, si è sposata aldell’autostazione della città. E la loro storia – com’è prevedibile – hail giro dei giornali (e del web). Michele e Ilary (questi i nomi dei neo) hanno invitato amici e parenti in uno dei punti della famosa catena di fast food. E un video li ritrae sorridenti e innamorati. A chi ha commentato la loro scelta – magari criticandola – hanno semplicemente risposto: “Lo“. Al posto delle bomboniere, sono stati distribuiti gadget del fast food. Il sindaco della cittadina ha spiegato che non è la prima volta che succede e che, da quanto ha saputo, dopo i festeggiamenti al, la coppia e gli invitati hanno mangiato – di nuovo – in un ristorante della zona.