Baywatch | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di venerdì 23 agosto 2024): trama, cast e streaming delsu Italia 1 Questa sera, venerdì 23 agosto 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondadel 2017 diretto da Seth Gordon con protagonisti Dwayne Johnson, Zac Efron e Alexandra Daddario. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonima serie televisiva statunitense andata in onda dal 1989 al 2001. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Il tenente Mitch Buchannon è il caposquadra dei bagnini delle spiagge di Emerald Bay, in Florida, assieme alle due fidate colleghe Stephanie Holden e C.J. Parker. Essendo rimasti liberi tre posti vengono indette delle selezioni, che vengono vinte dal borioso ex campione olimpico di nuoto Matt Brody, dall’intelligente Summer Quinn e dall’imbranato esperto di informatica Ronnie (al suo terzo tentativo e innamorato di C.J.).