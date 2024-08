Volley Serie B 4 Torri al lavoro con fiducia Poli | Siamo pronti al salto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024), partenza, via! È iniziata ieri pomeriggio la stagione della 4, il primo giorno di scuola di una squadra che ha il dovere di recitare un ruolo da protagonista nel pimo campionato diB. Ne sono consapevoli i giocatori, lo sanno perfettamente i componenti dello staff tecnico e si aspettano parecchio pure i dirigenti. A partire da Roberto, che dopo una stagione in altalena considera la società presieduta da Bova e la squadra di Fortunati pronte per la scalata. "Un anno fa la squadra fu costruita all’ultimo, non avevamo certezze anche se tutto sommato il gruppo era competitivo e il piazzamento ottenuto ci sta molto stretto – ricorda–. Ora l’organico è stato allestito con più calma e raziocinio, però il punto chiave è l’organizzazione societaria. Abbiamo inserito cinque o sei nuovi dirigenti, tanta roba per un club come il nostro.