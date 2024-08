I prestiti di libri? | Sono aumentati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Biblioteca Ragazzi, in aumento lo scorso anno il numero dei(9.417 nel 2023, contro i 7.730 del 2019 ed i 5.447 del 2022). "Questo – commentano dal Comune, a due anni dallo spostamento nella sede di via San Giuseppe 36 - è stato sicuramente reso possibile grazie alle nuove e variegate attività, dedicate sia alle scuole che a tutta l’utenza, messe in piedi dal personale della cooperativa, tra cui il prestito alle classi. Il trend positivo sta proseguendo anche per il 2024 (registrati 4.779fino a fine giugno). Durante l’anno scolastico 2023/2024, inoltre i bibliotecari hanno curato 160 appuntamenti con le scuole per lo svolgimento di varie attività didattiche".