Elezioni Usa Tim Walz accetta ufficialmente la vicepresidenza Oprah Winfrey si schiera con Kamala Harris

(Di giovedì 22 agosto 2024) Alla convention democratica di Chicago, il governatore del Minnesota Timhato la candidatura alladegli Stati Uniti, al fianco di. Emozionato,ha condiviso con la platea un messaggio pieno di grinta e passione, presentandosi non solo come politico, ma anche come insegnante e coach. «Coach», si leggeva infatti sui cartelli agitati dai delegati, mentre il candidato sottolineava l’importanza del lavoro di squadra: «Abbiamo la squadra vincente, dobbiamo giocare per 76 giorni e arriveremo alla meta», ha dichiarato con sicurezza, raccogliendo gli applausi del pubblico. Ha poi elogiato, ribadendo che è «pronta a guidare il Paese». Non ha risparmiato critiche al suo avversario, J.D.