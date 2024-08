Uomini e donne Mirko Brunetti nuovo tronista? L’indiscrezione che spiazza Perla Vatiero

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 21 agosto 2024)sta per ricominciare epotrebbe essere in studio per trovare l’anima gemella dopo la rottura definitiva con. Questa è la clamorosa indiscrezioni che circola in rete e che si fa sempre più insistente in vista della prima registrazione del trono classico 2024-2025.potrebbe quindi ritornare in TV dopo l’esperienza a Temptation Island e al Grande Fratello VIP, vinto proprio dalla sua ex fidanzata. Ma scopriamone di più insieme.verso il ritorno in TV dopo il Grande fratello Non saranno di certo felici i fan dei Perletti di apprendere cheabbia dimenticato in toto, vincitrice al Grande Fratello.