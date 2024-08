Sostenibilità al Meeting di Rimini l' esperienza di Coca-Cola Hbc Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma, 21 ago. (Adnkronos) - Si chiamano Aree Forestali di Infiltrazione, ovvero terreni agricoli situati in aree di alta pianura caratterizzati da suoli partirmente permeabili, allestiti con una rete di canali disposti a pettine alternati a filari di alberi e arbusti, nell'ambito dei quali viene fatta defluire una portata continua di acqua prelevata da fonti esterne, con lo scopo di facilitarne l'infiltrazione nella falda freatica. Se ne è parlato aldial convegno “Come conservare, utilizzare e condividere una risorsa così preziosa come l'acqua?”, che ha visto la presenza del mondo istituzionale, accademico e delle imprese, su quello che è l'elemento essenziale della vita e che, a causa dei cambiamenti climatici, si trova in quantità sempre più scarsa.