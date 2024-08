Sinner ex ciclista Agostini | A me 15 mesi di stop per il Clostebol era la stessa quantità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) “Un episodio che ho cercato in diversi modi di rimuovere dalla mia vita, a distanza quasi di 11 anni esatti torna vivido nella mia mente. Era il 21 agosto del 2013 quando ad un controllo antidoping a sorpresa risultai positivo per unainfinitesimale di una sostanza che non avevo mai sentito prima di allora. Il maledetto, principio attivo di una pomata usata per il trattamento di tagli, escoriazioni della pelle e simili. Il giorno dopo la squadra mi sospese e un mese dopo mi licenziò, un giornalista (del quale non faccio il nome, ma ricordo molto bene) scrisse della mia positività riferendo che ilfosse stato largamente usato nel doping di stato dalla Germania orientale”.