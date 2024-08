Nuovo Pgt si lavora per ridurre il traffico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Con ilPiano di governo del territorio saranno aggiornati anche il piano dele della sosta, per ridisegnare tutto l’impianto cinisellese della viabilità, della mobilità e delle zone cuscinetto. A marzo sono stati effettuati i rilevamenti sul, per l’acquisizione dei dati. Ora l’iter di redazione del documento entra nel vivo con l’avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (Vas). "Si tratta di attività di supporto necessarie per la definizione del futuro sviluppo del sistema di mobilità a livello comunale - sottolinea il sindaco Giacomo Ghilardi -. Il piano generale delè una delle componenti utili che sta alla base del Pgt, uno strumento fondamentale per le analisi urbanistiche".