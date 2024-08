Napoli assenza del centravanti titolare ha un buco nel braccetto sinistro Neres ed altro su Radio Goal

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Longhi, Mirabelli, Ugolini, Del Genio, Schwoch, Flachi, Di Gennaro, Bucciantini, Verna, De Giuseppe e Bucchioni hanno partecipato a, trasmissione sulle frequenze di Kiss Kissper parlare del. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: Bruno Longhi, giornalista, ha rilasciato un’intervista a, in diretta su Kiss Kiss“E’ stato un bene che ilabbia perso 3 a 0 a Verona e non 1 a 0 perchè così scatta l’allarme e la dirigenza azzurra dovrà stare sul chi va là. Ilha bisogno di calciatori determinanti, Conte ha bisogno di offrire alla squadra definitiva i suoi principi ed ora si è ancora in una fase embrionale. La situazione Osimhen incide tantissimo e lo fa soprattutto sull’acquisto di Lukaku.