Basket femminile | Italia in semifinale agli Europei Under 16 battuto il Belgio nei quarti

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’si qualifica per le semifinali deglifemminili16 in corso di svolgimento a Miskolc, in Ungheria. Sul parquet normalmente utilizzato dal quotato DVTK, le azzurre guidate dal decano delle giovanili Giovanni Lucchesi battono ilper 68-62 con una performance da 23 punti di Isabel Hassan. Le belghe ne mandano quattro in doppia cifra, ma devono accontentarsi del tabellone 5°-8° posto. Le azzurre, nel girone, avevanoCroazia e Svezia, perdendo con la Germania, ma imponendosi per 81-43 sulla Grecia negli ottavi. Venerdì troveranno la Finlandia. L’inizio, fondamentalmente, racconta di un vero e proprio duello tra Hassan, che si carica sulle spalle l’in modo importante, e tutto il. Dopo 5?, in questo modo, è 8-6, ma le azzurre hanno in Obaseki un valido aiuto.