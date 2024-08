Rossini Opera Festival 2024 La sfida estrema diventare Pirro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Questa sera va in scena l’ultima replica di Ermione. L’(ore 20 alla Vitrifrigo Arena), pochissimo rappresentata nei teatri (e anche al Rof), costituisce invece uno dei capolavori diingiustamente dimenticati dal tempo. Merito del sovrintendente Palacio l’averla riproposta con un cast di prim’ordine guidato dalla bacchetta sicura ed energica di Michele Mariotti. Tra i cantanti che hanno ottenuto fino ad ora più applausi c’è sicuramente Enea Scala. Il tenore è alla sua settima partecipazione al. Ed anche in questo allestimento firmato da Johannes Erath, per il cantante di Ragusa nel ruolo di(classicamente riservato a un baritenore), è stato un grande successo. Enea Scala, un ruolo impervio quello di