Meeting di Rimini | L’acqua in Italia tra sfide e soluzioni innovative

(Di martedì 20 agosto 2024) Criticità e problemi da affrontare ma anche case history positivi per quanto riguarda l’uso e la gestione delin. Questo è quanto emerso dalla conferenza «Come conservare, utilizzare e condividere una risorsa così preziosa come?» avvenuta oggi pomeriggio aalper l’amicizia fra i popoli.è risorsa essenziale, l’oro blu che purtroppo è diventato un bene scarso a livello qualitativo e quantitativo. Durante l’evento, moderato da Lorenzo Giussani, direttore Strategy & Growth di A2A, si sono ricordati i periodi di siccità del 2022, alternati da periodi particolarmente piovosi come quest’anno in alcune zone d’, mentre nel Sud rimane una situazione d’emergenza. L’sarebbe il secondo Paese d’Europa per consumo pro-capite d’acqua, tuttavia quasi il 50 per cento dell’oro blu dei nostri acquedotti viene perso.