Giovani scambiati per ladri si lanciano da un cantiere a Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2024) CRONACA DI, denuncia, Carabinieri, Grottarossa, Lazio – Quattro ventenni denunciati dopo un tentativo di fuga da unnel quadrante nord della capitale. Nella notte del 20 agosto, in via Casale Ghella, una strada privata nella zona nord di, si è verificato un episodio che ha destato preoccupazione. Quattro persone sono state avvistate all’interno di unedile e, temendo si trattasse di, è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri della Compagnia Trionfale. Giunti sul posto, i militari hanno accertato che i sospetti erano quattro ventenni, già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati all’uso di droga. Alla vista dei Carabinieri, ihanno tentato di sfuggire lanciandosi dal primo piano dell’edificio in costruzione. Fortunatamente, la presenza di un terrapieno ha impedito loro di ferirsi gravemente.