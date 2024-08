Festival di Sanremo 2025 | le novità e come cambia il sistema di votazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024)(IM), 20 agosto 2024 – Siamo ancora ad agosto inoltrato, ma si pensa già al prossimodi. E’ stato infatti pubblicato il regolamento della 75esima edizione della rassegna musicale più importante d’Italia, che andrà in onda su Rai 1 dall’11 al 15 febbraioe sarà condotto da Carlo Conti. Il presentatore toscano torna direttore artistico della kermesse a 8 anni dalla sua ultima edizione, quella del 2017, e porta il numero deida lui diretti a quota 4. Leprincipali I big in gara saranno 24 e c’è attesa per il ritorno della categoria delle ‘Nuove Proposte’, nel quale 4 artisti si contenderanno la vittoria. Le votazioni della serata Cover non influiranno sulla classifica generale, verrà infatti semplicemente decretata la cover vincitrice della serata.