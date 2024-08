Allarme Kvaratskhelia | Lo picchiano e gli arbitri non lo tutelano Il Napoli chiede protezione

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 20 agosto 2024)ancora vittima di falli duri in Verona-. Critiche all’AIA, loe glinon lo. Notizie Calcio– Il talento georgiano delcontinua a subire falli duri, anche a palla lontana. Cresce la preoccupazione per la sua incolumità. L’AIA sotto accusa per la mancata. Illancia l’: Khvichaè costantemente bersaglio di gioco duro e glinon intervengono adeguatamente. La situazione è critica, come evidenziato da tempo dalla Redazione dipiu.com : “continua ad essere picchiato scientificamente a palla lontana, anche nel corso di Verona-, cercando le caviglie”. Il georgiano ha subito un duro colpo “tra nuca e collo” durante la partita contro il Verona, riaccendendo i timori per la sua incolumità.