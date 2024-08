Russia mette al bando la fondazione di George e Amal Clooney

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 agosto 2024) Roma, 19 ago. (askanews) – La Procura generale russa ha dichiarato oggi “indesiderabile” laFoundation for Justice, organizzazione creata dall’attoree dalla moglie-avvocatain difesa della giustizia e dell’uguaglianza. Lo riferiscono i media russi. “L’Ufficio del Procuratore Generale dellaha dichiarato indesiderabili sul territorio del nostro paese le attività dell’organizzazione non governativa stranieraFoundation for Justice, con sede negli Stati uniti,” si legge in una dichiarazione della procura. LaFoundation for Justice “svolge un’ampia attività volta a screditare la, sostiene attivamente falsi patrioti e membri di gruppi estremisti e terroristici vietati”, ha affermato il Procuratore in un comunicato. L'articoloalladiproviene da Ildenaro.it.