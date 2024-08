Rugby femminile le convocate dell’Italia per l’ultimo raduno prima del WXV 2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) La Nazionale italiana di, si ritroverà per un, previsto dal 22 al 25 agosto, a L’Aquila, già sede di un primo ritrovo andato in scena da giovedì 8 a domenica 11, in vista del Test Match ufficiale contro il Giappone che si giocherà sabato 14 settembre, alle ore 14.00, al “Walter Beltrametti” di Piacenza, stadio di casa dei Sitav Lyons. A seguire, le azzurre partiranno alla volta del Sudafrica per disputare la seconda edizione del WXV 2, torneo in programma a Cape Town, dal 27 settembre al 12 ottobre, nel quale l’Italia sfiderà il Galles, la Scozia e le padrone di casa del Sudafrica. L’elenco stilato da coach Raineri comprende nel complesso 30 atlete, tra(20) ed invitate (10).