Medici di famiglia il Casentino fa squadra e porta a casa 4 medici su quattro

(Di lunedì 19 agosto 2024) Arezzo, 19 agosto 2024 – Non si tratta di ori olimpici ma di. Sempre faticosi da conquistare, sopratutto, per territori meno facili da raggiungere come il. “Ma è stato grazie alla tenacia e al lavoro didegli altridi, degli Uffici della Asl, dei Sindaci che siamo riusciti are aquesto imnte risultato”, afferma la Direttrice di Zona Marzia Sandroni. I primi di luglio la notizia: un medico in pensione e tre trasferimenti, 6.000 assistiti che rischiano di rimanere senza un medico di. Situazione che riecheggia ormai in tutta Italia e non più solo nelle aree interne come il. Strade convenzionali tutte percorse, chiamate dalle graduatorie deserte.