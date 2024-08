Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024) I procuratori russi hannoto di aver designato laFoundation for Justice, un gruppo statunitense senza scopo di lucro, come un’organizzazione “” per aver svolto un lavoro “su scala hollywoodiana” per screditare Mosca. Secondo Mosca la“sostiene attivamente i falsi patrioti che hanno lasciato il Paese, i membri di associazioni estremiste vietate e organizzazioni terroristiche. Nascondendosi dietro idee umanitarie”, ha affermato la procura russa. Laè stata fondata dall’attore Georgee da sua moglie, l’avvocato per i diritti umani Amal. L’etichetta “indesiderabile” è stata applicata a decine di gruppi stranieri.