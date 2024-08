Il calciatore del Napoli non ci sta e si sfoga sui social | a chi sarà rivolto?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 19 agosto 2024) Lo sfogo suidi undelche appare abbastanza enigmatico: a chi saranno rivolte le sue parole? La sconfitta pesantissima contro il Verona ha fatto rivivere ali fantasmi della scorsa stagione. Sembra, infatti, che i calciatori non abbiano mai staccato la spina per poi ripartire dopo aver resettato. L’atteggiamento nel secondo tempo è ciò che ha più sorpreso tifosi e addetti ai lavori: Antonio Conte si è assunto tutte le responsabilità, ma è chiaro che ci sia qualcosa da cambiare. In questo senso, gli ultimi dieci giorni sul mercato possono aiutare. Almancano un paio di centrocampisti e il centravanti titolare. Tre colonne fondamentali di quella che dovrà essere la squadra di Conte. Non sono comunque mancate le discussioni riguardo la scelta del tecnico di mettere fuori rosa giocatori come Gianluca Gaetano e Michael Folorunsho.