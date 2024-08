GRANDE ATTESA Febbre Champions oggi alle 15 il via agli abbonamenti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) "Abbracciami". Ma soprattutto: riempi il Dall’Ara. La corsaper le quattro partite dellaLeague scatta15. Più nel detto, fino a giovedì potranno esercitare il diritto di prelazione gli abbonati del campionato di curva Bulgarelli e distinti. A seguire, d10 del 27 agosto e fino a tutto il 30 sarà possibile esercitare la prelazione per i posti della tribuna (non tutti, perché una dotazione di sedute sarà riservata all’Uefa). Dal 3 al 5 settembre, infine, scatterà la vendita libera dei posti rimasti. Prezzi più che abbordabili in curva Bulgarelli (la San Luca, come già in campionato, non è in vendita) e nei distinti, rispettivamente, per gli abbonati del campionato, 120 e 240 euro.