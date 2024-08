Bollette flop del mercato libero | le città più care Tutti i prezzi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

Nonostante la fine deltutelato, lenon scendono. L'ultima analisi di Assoutenti dimostra che idi luce e gas sono ancora ovunque molto alti, troppo, e al momento non si è ancora registrato quel risparmio che gli italiani si aspettavamo dal passaggio obbligato al. Vediamo i dati. Quanto si paga oggi per le utenze Nonostante la fine deltutelato dell'energia e del gas, le tariffe praticate sulcontinuano ad essere elevate. Questo sia per gli utenti vulnerabili che rientrano nel regime di maggior tutela, sia per i non vulnerabili che sono passati al servizio a tutele graduali. Facciamo subito chiarezza ricordando cos'è il. Neldell'energia gli utenti domestici, ma anche le imprese, hanno la possibilità di scegliere liberamente i fornitori di luce e gas.