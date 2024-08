Amici della Terra Picone | L’Obelisco Egizio oltraggiato da sedie e tavolini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Giovanni, presidente del Club di Benevento e Consigliere Nazionale degli. “Neodi piazza Papiniano viene costantemete oltaggiato da, installate da una gelateria per far sedere i prorpi clienti a ridosso del monumento, è questo lo spettacolo indegno che si verifica ogni sera e che si ritrova davanti ai propri occhi, un turista intenzionato a scattare qualche foto ricordo all’antico Obelisco, costruito sotto il dominio dell’Imperatore Domiziano tra l’88 e l’89 d.C.Ci stupisce molto il fatto che questi continui episodi si verificano con estrema facilità, in pieno centro storico, in spregio alle norme vigenti e alle più elementari regole di buon senso.