MOVIOLA – Bologna-Udinese | Skorupski travolge Payero Thauvin sbaglia il rigore

(Di domenica 18 agosto 2024) Succede di tutto al Dall’Ara nel secondo tempo del match tra, valido per la prima giornata di Serie A 2023/2024. Dopo il vantaggio della squadra di casa con Orsolini su, gli ospiti hanno avuto pochi minuti dopo la possibilità di pareggiare sempre dal dischetto. Lukaszha infatti calcolato male i tempi dell’uscita bassa ed ha travolto. Maria Sole Ferrieri Caputi, molto attenta, non ha esitato ad assegnare il penalty. Il portiere polacco si è però immediatamente riscattato, ipnotizzando Florian, distendendosi e mandando in calcio d’angolo. Sullo stesso corner, però, l’ha trovato il pareggio grazie all’inzuccata di Giannetti, dimenticato dalla difesa rossoblu.ilSportFace.