Conte parte male | Chiedo scusa ai tifosi del Napoli! Manca mentalità

(Di domenica 18 agosto 2024) Ilcade rovinosamente al Bentegodi con il tris messo a segno dal Verona. Antonio, all’esordionopeo in Serie A, esprime preoccupazione e rammarico. SCUSE – Antonioviene intercettato da Sky Sport 24 al termine di Verona-. Sulla prima sconfitta al debutto in campionato sulla panchina azzurra l’ex allenatore dell’Inter dichiara: «Nel primo tempo c’è stata una squadra in campo, non penso che il Verona abbia mai tirato in porta. Detto questo, rientri il secondo tempo e subito concedi un tiro al Verona e nella seconda situazione siamo andati sotto. Da lì ci siamo sciolti come la neve al sole. C’è da chiedere umilmenteal popolo napoletano che ci segue con passione. Io sono l’allenatore ed è giusto che mi assuma tutta la responsabilità.umilmenteperché sono prestazioni secondo me inaccettabili.