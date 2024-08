Atalanta ecco Samardzic dall’Udinese | in corso le visite mediche

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 18 agosto 2024) È il giorno delleper il trasferimento di Lazarall’. Il fantasista ormai ex Udinese è arrivato questa mattina (domenica 18 agosto) alla Casa di Cura La Madonnina di Milano per i controlli medici di rito: salvo ribaltoni dell’ultimo minutodiventerà un nuovo calciatore della Dea. La Dea dovrebbe pagare 20 milioni più 5 di bonus per acquistare il serbo, già nel giro della Nazionale del suo paese: a Lecce domani alla prima di campionato non ci sarà, ma potrebbe rientrare nella lista dei convocati già con il Torino. Venerdì (16 agosto) era stato sondato il terreno con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione: dagli agenti c’era stata fin da subito apertura a un accordo di cinque anni.