Vuelta a España 2024 la tappa di domani Cascais-Ourém | percorso altimetria orari tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) Va avanti la 79a edizione dellache parte oggi dal Portogallo con la breve cronometro da Lisbona a Oeiras. Anchesi rimarrà in territorio lusitano per una frazione tutt’altro che banale e che già potrebbe creare dello scompiglio tra gli uomini di classifica e prestarsi a qualche colpo di mano.Frazione insidiosa che potrebbe non favorire un arrivo in volata di gruppo. Si parte daper arrivare adopo 194 chilometri e oltre 2600 metri di dislivello. Poco dopo la partenza verrà affrontato l’Alto do Lagoa Azul di quarta categoria (5.7 km al 4.6%). Poi una serie di sali e scendi, il traguardo volante di Alcobaça posto nella seconda parte del tracciato e un finale piuttosto ostico con l’Alto da Batalha (6,9 km al 3,3%) a una ventina di chilometri dalla conclusione che potrebbe creare selezione se affrontato forte.