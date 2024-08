Vaiolo delle scimmie cosa c' è da sapere | sintomi vaccino e come si tramette

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 17 agosto 2024) Il virus Mpox, il nome che ha sostituito quello usato fino a poco tempo fa di, è in Europa. I primi casi sono stati individuati in Svezia, mentre in Africa è emergenza con almeno 1.200 casi negli ultimi sette giorni. A dare le informazioni di base su questo virus e a spiegareci si può difendere, anche se in Italia non c'è ancora nessuna allarme, è il professor Massimo Andreoni. Ilsi presenta con vescicole sulla pelle, febbre, dolori muscolari e altri, e "può essere una malattia seria perché" il paziente "può andare incontro a complicanze importanti", spiega l'esperto a Rainews24. "In questa epidemia abbiamo circa il 3,5% di decessi quindi si tratta di una malattia certamente da non sottovalutare"; spiega il professore.