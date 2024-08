Precipita durante un’escursione sulle Alpi Apuane morto Lucio Montanarini | aveva 33 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) Mantova, 17 agosto 2024 – Lutto nel Mantovano per la morte di. Il 33enne di Suzzara è stato ritrovato senza vita questa mattina,, dopo un’intera notte di ricerche. L’allarme era stato dato ieri sera, venerdì, dal gestore del rifugio Del Freo, non vedendo il giovane tornare in serata daCenge dei Partigiani. La vittima, nato a Suzzara ma residente a Pegognaga, era un grande amante della montagna, come dimostrano le numerose fotografie sul suo profilo Facebook. Il giovane pubblicava spesso scatti che lo immortalavano in tenuta sportivale sue imprese. L’ultimo post risale allo scorso luglio e il giovane raccontava l’esperienza vissuta al Pilastro Nino - Punta Penia, Spallone del Sassolungo.