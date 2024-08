Livigno impianti da sci da sogno iridato | Mottolino investe 30 milioni sulla cabinovia e seggiovia Sponda

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024)(Sondrio) – Duenuovi di zecca per unsempre più bello ed efficiente in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.Fun Mountain gioca d’anticipo e cala due assi in attesa del grande evento a cinque cerchi: a partire dal prossimo inverno saranno già operative la nuovae la nuova. Aspettando le Olimpiadi di Milano-Cortina, con le gare di snowboard e sci freestyle in programmaneve del Piccolo Tibet, tra pochi mesi, a fine novembre è prevista la fine dei lavori, si potranno già provare i due. Nessuna nuova area sarà convertita allo sci: si tratta, infatti, di sostituiregiunti alla fine del loro “ciclo vitale” con nuove tecnologie, più efficienti e sostenibili. Un nuovo tassello si aggiunge così al percorso di eccellenza della ski area.