LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Affini mantiene la vetta della classifica male Landa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.05 La top-10 provvisoria al traguardo. 1Edoardo 12.43,20 56.604 2 ARMIRAIL Bruno 12.53,72 0.10,52 55.834 3 LIPOWITZ Florian 12.56,98 0.13,78 55.600 4 SKJELMOSE Mattias 12.57,73 0.14,53 55.546 5 VINE Jay 12.59,84 0.16,64 55.396 6 ASGREEN Kasper 13.01,10 0.17,90 55.3077 BARONCINI Filippo 13.01,36 0.18,16 55.2888 TIBERI Antonio 13.02,97 0.19,77 55.175 9 KEPPLINGER Rainer 13.06,23 0.23,03 54.946 10 CAMPENAERTS Victor 13.07,86 0.24,66 54.832 19.02 Perde molto nel finale anche Soler. L’iberico transita sul traguardo con un ritardo di 26? da. 19.01 Batosta per Mikel. Lo spagnolo taglia il traguardo a 57? da. 19.00 46? di ritardo al traguardo per Giulio Ciccone. L’azzurro si trova sui tempi di Felix Gall. 18.57 Soler passa al primo intermedio con un ritardo di 18? da. 18.56 Tanto meglio non fa